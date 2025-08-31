في ختام بطولة آسيا وأوروبا للترايثلون بإسطنبول.. الأمير فهد بن جلوي يتوّج الأبطال

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، اليوم الأحد، الفائزين في ختام منافسات بطولة آسيا وأوروبا للترايثلون للنخبة والفئات العمرية 2025، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية على مدى يومين، بمشاركة قياسية تجاوزت 54 دولة ونحو 1400 لاعب ولاعبة، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى تحت شعار "بناء الجسور".