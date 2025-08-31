في ختام بطولة آسيا وأوروبا للترايثلون بإسطنبول.. الأمير فهد بن جلوي يتوّج الأبطال

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، اليوم الأحد، الفائزين في ختام منافسات بطولة آسيا وأوروبا للترايثلون للنخبة والفئات العمرية 2025، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية على مدى يومين، بمشاركة قياسية تجاوزت 54 دولة ونحو 1400 لاعب ولاعبة، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى تحت شعار "بناء الجسور".
وحضر مراسم التتويج رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أنطونيو أريماني، ورئيس الاتحاد الأوروبي مارك دوهوغه، ورئيس الاتحاد التركي، حيث شاركوا في تكريم أبطال القارتين بمختلف الفئات.
وعلى صعيد النتائج، حقق الياباني هوچو تاكومي ذهبية سباق النخبة للرجال، فيما نال الصيني تشانغ الفضية، وجاء الأوزبكي جيريمي ثالثًا بالبرونزية. أما سباق النخبة للسيدات الأوروبيات، فقد توجت البلجيكية جوليين فيرمييلن بالميدالية الذهبية، تلتها الهولندية تيلي أنيما بالفضية، فيما حصدت ديانا إيساكوفا البرونزية تحت راية الاتحاد الدولي.
وعلى المستوى السعودي، خطفت أشواق الشهري ذهبية سباق الأساتذة للسيدات، فيما نال ريان الخويطر فضية سباق الأساتذة للرجال، لتسجل المملكة حضورًا مشرّفًا في المحفل القاري.
واختتمت البطولة بمراسم احتفالية عكست القيمة الفنية الكبيرة للحدث، الذي جمع نخبة لاعبي آسيا وأوروبا في منافسة واحدة، أسهمت في رفع مستوى الأداء وتعزيز تطور رياضة الترايثلون عالميًا.