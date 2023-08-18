الأيسلندي ريتشاردسون مدرباً لأخضر اليد

ويمتلك صاحب الـ50 عاماً سيرة ذاتية مميزة في عالم كرة اليد، حيث حقق الدوري الأيسلندي مرتين متتاليتين مع فريق كوبافوغور في موسم 2011-2012م، ثم مع فريق آي بي في الموسم الذي يليه 2013-2014م، كما حقق كأس السوبر جلوب مع فريق فوكس برلين مرتين متتاليتين في عامي 2015م و 2016م، وتأهل مع منتخب هولندا لأول مرة للبطولة الأوروبية عام 2022م محققاً فيها المركز العاشر، وكسب معهم بطاقة التأهل لبطولة العالم 2023م وذلك في آخر محطاته التدريبية، كما سبق له أن تولى منصب المدير الرياضي لنادي آي بي في لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2018-2021م.