الراكب الآلي.. البديل الآمن في سباقات رياضة الهجن

ويعدّ الراكب الآلي الذي تُدرَّب المطايا عليه عبر السماعة اللا سلكية المزوَّدة به، ويُتحكَّم به عبر ريموت لا سلكي عن بعد، ويعد بديلاً آمناً من الراكب البشري من أجل المحافظة على أرواح الهجانة وسلامتهم، الذين كانوا في السابق يشاركون في المسابقات.