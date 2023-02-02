بمشاركة 302 لاعب يمثلون 22 جامعة وكلية.. انطلاق بطولة ألعاب القوى الجامعية

بدوره أكد أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي أن البطولة تعد من البطولات المهمة التي يتم من خلالها اختيار العناصر المميزة لتمثيل المملكة في مشاركات الاتحاد بالبطولات الخارجية، إضافة إلى تزويد الاتحادات بمختلف رياضاتها باللاعبين ليمثلوا الوطن خير تمثيل في المنافسات الدولية، مثمناً لجامعة الملك فهد للبترول هذه الاستضافة التي تعد الأولى لهم، منوهاً في هذا الصدد باهتمام ومتابعة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور يوسف البنيان لأنشطة الاتحاد، ولوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى لتعاونهما مع اتحاد الجامعات سعياً لتحقيق الأهداف الرئيسة من مثل هذه البطولات.