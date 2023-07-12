"النصر" يعلن التحاق الكرواتي "بروزوفيتش" بمعسكر الفريق بالبرتغال

وصل الدولي الكرواتي "بروزوفيتش" إلى مقر معسكر فريقه الجديد "النصر" المقام حاليًا في البرتغال، حسب ما أعلن عنه نادي النصر اليوم الأربعاء.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "تويتر" أبرز اللقطات من وصول محترفه الجديد للالتحاق بصفوف النادي الذي بدأ الاستعداد لمنافسات موسم 2023/ 2024 منذ أكثر من أسبوع.
وكان نادي النصر السعودي أعلن أوائل شهر يوليو الجاري تعاقده رسميًا مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى 2026.
وفي سياق متصل، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الاعتيادية في معسكره الخارجي بالبرتغال على فترتين استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.