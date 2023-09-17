جاء في المركز الأول.. "العدالة" يحقّق جائزة المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2022-2023

حقّق نادي العدالة المركزَ الأول في جائزة المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك خلال حفل لجنة المسؤولية الاجتماعية الذي أقيم اليوم الأحد، وظفر نادي الباطن بجائزة المركز الثاني، فيما حقّق نادي الفتح جائزةَ المركز الثالث، والتعاون المركز الرابع، بينما حقّق نادي الفيصلي جائزةَ المركز الخامس.
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2022-2023، والذي أقيم في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعدد من أعضاء المجلس، وممثّلي الأندية.
وأعلنت لجنةُ المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استحداثَ 3 جوائز في المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2023-2024؛ الأولى جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية وتضمّ أندية دوريات روشن، يلو، الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ويبلغ إجمالي جوائزها 1.5 مليون ريال بواقع 500 ألف ريال للمركز الأول، و400 ألف ريال للمركز الثاني، و300 ألف ريال للمركز الثالث، و200 ألف ريال للمركز الرابع، و100 ألف ريال للمركز الخامس.
وتهدف الجائزة لزيادة التنافسية بين الأندية والرفع من حجم تأثيرها الاجتماعي، وتعزيز قيم الإبداع والتأثير واستدامة المنفعة في مبادرات الأندية، وتكريمًا للجهود التي تبذلها الأندية للمساهمة في تنمية المجتمع.
كما تم استحداث جائزة نجوم المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تستهدف لاعبي كرة القدم المعتزلين والحاليين في أندية دوريات روشن، يلو، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، ويبلغ إجمالي جوائزها 225 ألف ريال.
وتهدف الجائزة إلى حثّ لاعبي الأندية على المشاركة في الأنشطة والمبادرات، وبناء علاقة راسخة بين اللاعبين والمجتمع، واستثمار شعبية كرة القدم في تعزيز الإنسانية والعطاء للوطن.
واستحدثت اللجنةُ كذلك جائزةَ المسؤولية الاجتماعية الدورية للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تستهدف أندية الدوريات الأربعة "روشن، يلو، والثانية، والثالثة"، وتُقدم 3 مرات خلال الموسم الرياضي بإجمالي جوائز 350 ألف ريال.
وتهدف الجائزة إلى إيجاد محفّز دائم للعمل في مجالات مبادرات المسؤولية الاجتماعية وإبراز مبادرات الأندية ذات الجودة العالية في فترات مستمرّة خلال العام، وإضافة دعم مستمرّ يمكن استخدامه لتغطية تكاليف بعض المباريات.