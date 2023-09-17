جاء في المركز الأول.. "العدالة" يحقّق جائزة المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2022-2023

وأعلنت لجنةُ المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استحداثَ 3 جوائز في المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2023-2024؛ الأولى جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية وتضمّ أندية دوريات روشن، يلو، الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ويبلغ إجمالي جوائزها 1.5 مليون ريال بواقع 500 ألف ريال للمركز الأول، و400 ألف ريال للمركز الثاني، و300 ألف ريال للمركز الثالث، و200 ألف ريال للمركز الرابع، و100 ألف ريال للمركز الخامس.