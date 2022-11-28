"ABB فورمولا" تنطلق بحلة جديدة بإدراج سيارات متطورة وفرق تشارك لأول مرة

وأكد منظمو الحدث عن إجراء تحديثات على اللوائح الرياضية والفنية والتي تشمل العودة إلى السباق بالاعتماد على عدد اللفات، وإضافة مقعد للسائقين الصاعدين في جلسة تدريب يوم الجمعة (FP1)، واعتماد مزيج من وقفات الشحن السريع إلى جانب نظام "وضع الهجوم"أو ما يسمى"أتاك مود"، فيما سيتحول إلى منافسة في الشحن السريع، حيث يتوجب على السائق إكمال "وقفة شحن" من 30 ثانية للحصول على إمكانية استخدام وضع طاقة أعلى، والذي أصبح ممكنًا من خلال تطوير بطارية EV الأكثر تقدمًا في العالم حتى الوقت الراهن.