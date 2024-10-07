تحت أنظار "مانشيني".. تمارين تنشيطية للأخضر استعدادًا لموقعة اليابان

ودشن الأخضر، مساء أمس الأحد، معسكره الإعدادي في محافظة جدة؛ استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.