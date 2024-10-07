رياضة

تحت أنظار "مانشيني".. تمارين تنشيطية للأخضر استعدادًا لموقعة اليابان

ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026
تحت أنظار "مانشيني".. تمارين تنشيطية للأخضر استعدادًا لموقعة اليابان
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يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره الياباني؛ حيث أجرى لاعبو الأخضر، اليوم الاثنين، تمارين تنشيطية في النادي الصحي، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

ودشن الأخضر، مساء أمس الأحد، معسكره الإعدادي في محافظة جدة؛ استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف الأخضر في العاشر من أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، منتخب البحرين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يواصل برنامجه الإعدادي، مساء اليوم الاثنين، بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة السادسة مساءً.

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المنتخب الياباني
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