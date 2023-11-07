في انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023".. "كيلسي" البولندي يكسب النجمة البحريني

وتغلب فريق فرناندو الأرجنتيني على فريق الكويت الكويتي بفارق 12 هدفاً بنتيجة (41 - 29)، في ثاني مواجهات اليوم الأول من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023"، في اللقاء الذي جرى اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الثانية.