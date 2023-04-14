صافرة البلوي تقود مواجهة الباطن والهلال.. والهويش يدير الاتفاق والفيحاء

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقمي التحكيم اللذين سيقودان مباراتي اليوم الجمعة، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
حيث أسند إلى الدولي السعودي محمد الهويش إدارة مباراة الاتفاق وضيفه الفيحاء المؤجلة من الجولة 22،على أن يساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان، أما غرفة الفيديو فستكون تحت إشراف الحكم محمد البريدي وبمساعدة من محمد الحنفوش.
وكلفت لجنة الحكام باتحاد القدم الحكم فيصل البلوي لقيادة المواجهة المقدمة من منافسات الجولة 24، والتي تجمع بين فريقي الباطن والهلال، والمقررة على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن.
وسيساعده كل من عيسى الخيبري كمساعد أول، وعلي العلي مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة سلطان الحربي وبمساعدة من عماد عسكر.