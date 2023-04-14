صافرة البلوي تقود مواجهة الباطن والهلال.. والهويش يدير الاتفاق والفيحاء

حيث أسند إلى الدولي السعودي محمد الهويش إدارة مباراة الاتفاق وضيفه الفيحاء المؤجلة من الجولة 22،على أن يساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان، أما غرفة الفيديو فستكون تحت إشراف الحكم محمد البريدي وبمساعدة من محمد الحنفوش.