أخضر اليد الشاب يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة إيران.. ورئيس الاتحـاد يجتمع بالبعثة

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب يوم غد السبت 16 يوليو 2022م مشاركته في البطولة الآسيوية السابعة عشرة لمنتخبات الشباب، والتي انطلقت منافساتها اليوم في مملكة البحرين، وتستمر لمدة عشرة أيام بمشاركة ثمانية منتخبات، وتعد البطولة مؤهِّلة إلى بطولة العالم للشباب التي ستقام في ألمانيا واليونان 2023م.