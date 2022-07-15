أخضر اليد الشاب يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة إيران.. ورئيس الاتحـاد يجتمع بالبعثة

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب يوم غد السبت 16 يوليو 2022م مشاركته في البطولة الآسيوية السابعة عشرة لمنتخبات الشباب، والتي انطلقت منافساتها اليوم في مملكة البحرين، وتستمر لمدة عشرة أيام بمشاركة ثمانية منتخبات، وتعد البطولة مؤهِّلة إلى بطولة العالم للشباب التي ستقام في ألمانيا واليونان 2023م.
وسيبدأ الأخضر الشاب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب إيران عند تمام الساعة الرابعة عصراً، على صالة مدينة خليفة الرياضية بالبحرين، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضمّ بجوارهما منتخبي الكويت وكوريا الجنوبية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين واليابان والهند وأوزبكستان.
من جهـة أخـرى، اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، الأستاذ فاضل آل نمر مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين بحضور رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات والتدريب الأستاذ فاخر غاشي، بهدف الاطمئنان على سير البعثة وجاهزية اللاعبين لمواجهة الغد أمام إيران.
وخضع الأخضـر الشاب لحصة تدريبية اليوم الجمعة في صالة الاتحاد البحريني في مدينة أم الحصم، والتي امتدت لـ60 دقيقة، شملت تطبيق بعض الخطط التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي بحضور كل أفراد البعثة.