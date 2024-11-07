مدير أعمال "تاليسكا" يكشف حقيقة رحيله إلى فنربخشة التركي فى يناير

كشف كارلوس ليتي، مدير أعمال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، عن مدى صحة الأخبار المتداولة عن رحيله بالفترة المقبلة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي يقترب من مغادرة الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة الشتوية القادمة
وبحسب صحيفة "NTV Spor" فإن اسم أندرسون تاليسكا، الذي يلعب لفريق النصر السعودي منذ 2021 قد ارتبط مؤخراً بالتوقيع لفنربخشة التركي فى يناير.
ونفى كارلوس ليتي، مدير أعمال لاعب كرة القدم البالغ من العمر 30 عاماً، خلال بيان صحة جميع هذه المزاعم، مؤكداً أن تاليسكا مستمر مع النصر
وقال ليتي في تصريحاته: "تاليسكا سيبقى في النصر وانتقاله غير ممكن، عقدنا سينتهي في يونيو 2026، وهو سعيد باللعب في الدوري السعودي، ولا توجد إمكانية لرحيل تاليسكا فى هذا الوقت".
ودخل تاليسكا هذا الموسم أيضاً سباق هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة.
ويستعد النصر بقيادة ستيفانو بيولي لمواجهة نظيره الرياض، غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.