مدير أعمال "تاليسكا" يكشف حقيقة رحيله إلى فنربخشة التركي فى يناير

وقال ليتي في تصريحاته: "تاليسكا سيبقى في النصر وانتقاله غير ممكن، عقدنا سينتهي في يونيو 2026، وهو سعيد باللعب في الدوري السعودي، ولا توجد إمكانية لرحيل تاليسكا فى هذا الوقت".