"التعاون" يعزز صفوفه بالمدافع البرازيلي المخضرم "نالدو"

يعتبر "نالدو" من المدافعين الهدافين، حيث سجل هذا الموسم 5 أهداف مع أنطاليا سبور التركي، من 39 مباراة خاضها مع الفريق، لم يحصل خلالها على أي بطاقة حمراء.