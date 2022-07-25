"التعاون" يعزز صفوفه بالمدافع البرازيلي المخضرم "نالدو"

أعلن نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي، اليوم الاثنين، وبشكل رسمي، تعاقده مع المدافع البرازيلي المخضرم جوميز بيريرا "نالدو"، قادمًا من أنطاليا سبور التركي، لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم القادم.
ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الاثنين، تغريدة قال فيها: "أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع المدافع البرازيلي جوميز پيريرا "نالدو" لمدة موسم واحد.
يعتبر "نالدو" من المدافعين الهدافين، حيث سجل هذا الموسم 5 أهداف مع أنطاليا سبور التركي، من 39 مباراة خاضها مع الفريق، لم يحصل خلالها على أي بطاقة حمراء.
وخاض نالدو (33 عامًا) العديد من التجارب الاحترافية في أوروبا، أبرزها في الدوري الإسباني مع فريقي "إسبانيول، خيتافي"، كما لعب نالدو لفريقي سبورتينغ لشبونة البرتغالي, وكراسنودار الروسي, بالإضافة إلى أنطاليا سبور التركي.