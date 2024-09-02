"الفيحاء" ينهي إجراءات التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني "رينزو لوبيز"

وشهدت مسيرة "لوبيز"؛ الذي يلعب في مركز الهجوم، تمثيل عديدٍ من أندية الدوري الأوروجوياني؛ أبرزها ناسيونال مونتيفيديو، وراسينغ مونتيفيديو، كما خاض تجارب احترافية أبرزها في الدوري الياباني مع ناديي كيوتو سانغا وساغان توسو، وفي الدوري التشيلي مع نادي أوهيجينس، وفي الأرجنتين مثل لوبيز ناديي سنترال كوردوبا وأتليتيكو تيغري، كما مثّل نادي الباطن في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022 / 2023، وكانت آخر محطاته الاحترافية مع نادي أنديبندينتي ديل فال الإكوادوري.