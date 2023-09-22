في سؤاله عن احتفاله باليوم الوطني السعودي.. "رونالدو": "أنا أحب هذا البلد الجميل.. وأنا سعيد هنا"

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إن فريقه قدَّم مباراة قوية أمام منافس قوي، وذلك بعد الفوز «4-3» على الأهلي في مواجهة كلاسيكو جولة «نحلم ونحقق» على ملعب الأول بارك أمس الجمعة.
وتابع رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «المباراة كانت قوية من الفريقين، والأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ».
وعن تسجيله ثنائية في فوز الفريق، واعتلائه صدارة الهدافين، قال: «أحب اللعب، وأستمتع بكرة القدم، ولكن المهم عندي هو فوز الفريق».
وفي سؤال عن احتفاله باليوم الوطني أجاب رونالدو: «كما قلت سابقًا، أنا أحب هذا البلد الجميل، وأنا سعيد هنا».
وأضاف: «الناس هنا طيبون، ويحبون كرة القدم. الدوري تطوَّر، وأصبح هناك لاعبون من طراز عالٍ. سأسعى لتقديم الكثير؛ فهذا الشعب يستحق المزيد».