في سؤاله عن احتفاله باليوم الوطني السعودي.. "رونالدو": "أنا أحب هذا البلد الجميل.. وأنا سعيد هنا"

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إن فريقه قدَّم مباراة قوية أمام منافس قوي، وذلك بعد الفوز «4-3» على الأهلي في مواجهة كلاسيكو جولة «نحلم ونحقق» على ملعب الأول بارك أمس الجمعة.