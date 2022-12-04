نيوكاسل الإنجليزي يصل الرياض.. استعداداً لمواجهة الهلال على كأس موسم الدرعية

ويواجه الهلال حامل لقب الدوري السعودي، فريق نيوكاسل الذي يحقق مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحتل المركز الثالث، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي في البلدين، بعد عودة اللاعبين الدوليين من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم، حيث يستعد الهلال لمواصلة مشواره في الدوري، وكذلك نيوكاسل الذي سيستأنف صراعه على صدارة البريميرليج، إضافة إلى مواجهة فريق بورتموث في ثمن نهائي كأس الرابطة.