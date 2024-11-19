في آسيوية الشباب.. أخضر سلة الكراسي المتحركة يكسب الهند وتايلاند

من جانب آخر أشاد رئيس الوفد السعودي في البطولة رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد الهاجري بالمستوى المميز والقوي الذي قدمه لاعبو الأخضر خلال المواجهتين ووصولهم لقمة الترتيب، مثمنًا في هذا الصدد جهود الجهازين الإداري والفني خلال فترة الإعداد وهو ما انعكس بشكل كبير على أداء اللاعبين، وظهورهم المميز فنيًا، متمنيًا لهم التوفيق في مواجهاتهم المقبلة، مؤكدًا أن البطولة تمثل مرحلة مهمة لهم في الاتحاد لبناء وتجهيز قاعدة قوية تخدم المنتخب في الأعوام المقبلة، وتحقيق التميز قاريًا وعالميًا، وهو ضمن استراتيجيتهم الرئيسة التي تهتم بلاعبي الفئات السنية وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم وصولاً إلى الوجود في منصات التتويج.