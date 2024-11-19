في آسيوية الشباب.. أخضر سلة الكراسي المتحركة يكسب الهند وتايلاند

حقق المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بداية مثالية بتسجيله فوزين في الجولتين الأولى والثانية من بطولة آسيا للشباب التي تستضيفها العاصمة التايلاندية - بانكوك ، حتى الـ23 من نوفمبر الجاري بمشاركة 7 منتخبات.
وكسب الأخضر نظيره الهندي بنتيجة 55 - 37 في الجولة الأولى ، وفاز في الثانية، اليوم الثلاثاء، على المنتخب التايلاندي "المستضيف" 42- 39 ليُحقق العلامة الكاملة.
وسيخوض الأخضر السعودي غدًا مواجهتين ضد أستراليا والفلبين لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة ، ساعيًا إلى مواصلة الانتصارات.
من جانب آخر أشاد رئيس الوفد السعودي في البطولة رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد الهاجري بالمستوى المميز والقوي الذي قدمه لاعبو الأخضر خلال المواجهتين ووصولهم لقمة الترتيب، مثمنًا في هذا الصدد جهود الجهازين الإداري والفني خلال فترة الإعداد وهو ما انعكس بشكل كبير على أداء اللاعبين، وظهورهم المميز فنيًا، متمنيًا لهم التوفيق في مواجهاتهم المقبلة، مؤكدًا أن البطولة تمثل مرحلة مهمة لهم في الاتحاد لبناء وتجهيز قاعدة قوية تخدم المنتخب في الأعوام المقبلة، وتحقيق التميز قاريًا وعالميًا، وهو ضمن استراتيجيتهم الرئيسة التي تهتم بلاعبي الفئات السنية وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم وصولاً إلى الوجود في منصات التتويج.