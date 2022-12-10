ختام نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022 في الرياض.. تعرّف على الأبطال

وفي منافسات وزن تحت 68 كجم، حصد اللاعب الإيفواري شيخ صلاح سيسيه المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبه على المكسيكي كارلوس سانسوريس في المباراة النهائية، وجاء المقدوني ديجان جورجفيسكي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 68 كجم، وحصد اللاعب الإيطالي سيموني أليسيو الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كجم، بعدما تغلّب في المباراة النهائية على اللاعب الكوري جيون ووه سيور، والذي حقق المركز الثاني والميدالية البرونزية تلاه المصري سيف عيسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية.