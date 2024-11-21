في تبوك والرياض.. انطلاق منافسات التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو

فيما تقام منافسات التجمع الثاني في الدوري المشترك للأندية للبلياردو للرجال على صالة تدريب الاتحاد بالرياض يومي الجمعة والسبت وبمشاركة 16 ناديًا، هي أندية " الفتح، الشباب، الاتفاق، القادسية، الشعلة، العلا، عكاظ، السروات، العربي، الشرق، أبها، الانتصار، الوطني، الطائي، الصفا، الحريق".