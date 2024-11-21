في تبوك والرياض.. انطلاق منافسات التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو

تحتضن مدينة تبوك، غدًا الجمعة، منافسات التجمع الثاني في دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على صالة تبوك ماسترز، وتقام المنافسات يومي الجمعة والسبت بمشاركة 9 أندية، هي " الشباب، الطائي، الشعلة، الانتصار، الحريق، الوطني، قفار، نادي الصم بالمنطقة الشرقية، الشرق".
فيما تقام منافسات التجمع الثاني في الدوري المشترك للأندية للبلياردو للرجال على صالة تدريب الاتحاد بالرياض يومي الجمعة والسبت وبمشاركة 16 ناديًا، هي أندية " الفتح، الشباب، الاتفاق، القادسية، الشعلة، العلا، عكاظ، السروات، العربي، الشرق، أبها، الانتصار، الوطني، الطائي، الصفا، الحريق".