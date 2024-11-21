رياضة

في تبوك والرياض.. انطلاق منافسات التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو

في تبوك والرياض.. انطلاق منافسات التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو
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تحتضن مدينة تبوك، غدًا الجمعة، منافسات التجمع الثاني في دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على صالة تبوك ماسترز، وتقام المنافسات يومي الجمعة والسبت بمشاركة 9 أندية، هي " الشباب، الطائي، الشعلة، الانتصار، الحريق، الوطني، قفار، نادي الصم بالمنطقة الشرقية، الشرق".

فيما تقام منافسات التجمع الثاني في الدوري المشترك للأندية للبلياردو للرجال على صالة تدريب الاتحاد بالرياض يومي الجمعة والسبت وبمشاركة 16 ناديًا، هي أندية " الفتح، الشباب، الاتفاق، القادسية، الشعلة، العلا، عكاظ، السروات، العربي، الشرق، أبها، الانتصار، الوطني، الطائي، الصفا، الحريق".

دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات

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