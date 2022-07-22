السيراليوني محمد كالون هداف أبطال آسيا 2005.. محطات بارزة للاتحاد في ذاكرة البطولة

واحتل الاتحاد في تلك الحقبة من الزمن مكانة بارزة على الصعيد القاري؛ فالتتويج التاريخي الأول له في الموسم السابق لم يكن محض مصادفة بعد أن شق طريقه بنجاح أيضًا للمحافظ على اللقب، وكان له ما أراد بفضل كوكبة من النجوم التي عجت بهم قائمة الفريق آنذاك، من بينهم المهاجم البارز محمد كالون.