الفتح يواصل تدريباته.. ودونيس يركز على الجوانب اللياقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليوم الثلاثاء ضمن المعسكر الإعدادي والذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعدادًا للموسم المقبل.
وركز المدير الفني السيد دونيس على تطبيق برنامجه التدريبي على فترتين، حيث انطلقت الحصة الأولى الصباحية في صالة الجيم تحت إشراف المعد البدني للفريق والذي عمل على رفع المعدل اللياقي والقوة البدنية لدى اللاعبين، قبل الانتقال إلى الملعب واستكمال التدريبات اللياقية.
وفي الفترة المسائية عمد السيد دونيس إلى مواصلة التمارين اللياقية من خلال الجري عبر مساحة الملعب والمرور بين الأقماع، وإجراء تدريبات مختلفة باستخدام الكرة.