الفتح يواصل تدريباته.. ودونيس يركز على الجوانب اللياقية

وركز المدير الفني السيد دونيس على تطبيق برنامجه التدريبي على فترتين، حيث انطلقت الحصة الأولى الصباحية في صالة الجيم تحت إشراف المعد البدني للفريق والذي عمل على رفع المعدل اللياقي والقوة البدنية لدى اللاعبين، قبل الانتقال إلى الملعب واستكمال التدريبات اللياقية.