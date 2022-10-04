كأول مدينة غرب آسيا.. "تروجينا" تفوز باستضافة "الألعاب الآسيوية الشتوية 2029"

وقال: "فوز تروجينا اليوم -كأول مدينة غرب آسيا- هو فوز لكل السعوديين وأفراد المجتمع الخليجي، ولم يكن ليتحقق، لولا الدعم السخي وغير المحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- اللذيْن لا يألوان جهدًا في تقديم كل ما من شأنه تقدم وازدهار السعودية بما يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية 2030".