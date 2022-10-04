كأول مدينة غرب آسيا.. "تروجينا" تفوز باستضافة "الألعاب الآسيوية الشتوية 2029"

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، صباح اليوم الثلاثاء، فوز ملف تروجينا 2029، باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41.
وجاء فوز "تروجينا" الوجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم، في ختام أعمال الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الأولمبي الآسيوي في كمبوديا، كأول مدينة غرب قارة آسيا، بعد إعلانها عن رغبتها للاستضافة مطلع أغسطس الماضي.
دعم ولاة الأمر
من جانبه رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على فوز "تروجينا" باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.
وقال: "فوز تروجينا اليوم -كأول مدينة غرب آسيا- هو فوز لكل السعوديين وأفراد المجتمع الخليجي، ولم يكن ليتحقق، لولا الدعم السخي وغير المحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- اللذيْن لا يألوان جهدًا في تقديم كل ما من شأنه تقدم وازدهار السعودية بما يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية 2030".
وأضاف: "أثبتت تروجينا بفوزها اليوم، أن السعودية قادرة بشبابها على استضافة أكبر الأحداث الدولية، وأنها تملك البنية التحتية المناسبة لإنجاح أي حدث تستضيفه".
حدث غير مسبوق
من جهته رفع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة نيوم -حفظهما الله- على ما يوليانه من رعاية ودعم واهتمام لمشروع المستقبل نيوم؛ وهو ما يؤكد حرصهما -حفظهما الله- على تحقيق تطلعات رؤية 2030، بخلق نموذج فريد يسهم في تحقيق مستقبل مشرق.
وتابع: "تروجينا هي وجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم، وسيكون لديها بنية تحتية وفقًا لأعلى المعايير العالمية لتهيئة الأجواء الشتوية في قلب الصحراء، لجعل نسخة الألعاب الشتوية في تروجينا، حدثًا غير مسبوق على مستوى العالم بإذن الله".
إطلاق الهوية
وشهدت الجمعية، إطلاق الهوية والشعار الجديدين لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض 2025)، التي فازت الرياض بحق استضافتها خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي التي عقدت نوفمبر الماضي في مدينة دبي الإماراتية، كما استعرضت التقرير المقدم من الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بشأن آخر مستجدات دورة الألعاب الآسيوية (الرياض 2034).