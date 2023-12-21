كأس العالم للأندية "السعودية 2023".. لقب أول بين فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي

ويتنافس الفريقان للحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخهما، حيث تمكن فريق فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية من الوصول إلى هذه المباراة بعد فوزه بهدفين نظيفين على فريق الأهلي المصري صاحب المشاركة التاسعة في هذا المونديال، في حين وصل مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا إلى المباراة النهائية بعد أن تجاوز بطل قارة آسيا أوراوا الياباني، بثلاثية نظيفة.