كأس العالم للأندية "السعودية 2023".. لقب أول بين فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي

يسدل الستار على منافسات كأس العالم للأندية "السعودية 2023"، مساء اليوم الجمعة، حين يلتقي فلومينينسي البرازيلي بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.
ويتنافس الفريقان للحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخهما، حيث تمكن فريق فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية من الوصول إلى هذه المباراة بعد فوزه بهدفين نظيفين على فريق الأهلي المصري صاحب المشاركة التاسعة في هذا المونديال، في حين وصل مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا إلى المباراة النهائية بعد أن تجاوز بطل قارة آسيا أوراوا الياباني، بثلاثية نظيفة.
ويسعى مدرب النادي الإنجليزي بيب غوارديولا إلى قيادة فريقه مانشستر سيتي إلى التتويج بكأس العالم للأندية بنسخته العشرين ليصبح أول فريق في تاريخ الأندية الإنجليزية يفوز بخماسية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.