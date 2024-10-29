بعد فوز "رودري".. ريال مدريد: هذا سبب حرمان فينيسيوس من الكرة الذهبية

وقال مدير المركز الإعلامي لريال مدريد، خوان كاميلو: "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز؛ فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار (الظهير الأيمن لريال مدريد) داني كارفاخال كفائز.. وبما أن الأمر لم يكن كذلك، فمن الواضح أن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد، وريال مدريد لن يكون متواجدًا حيث لا يتم احترامه".