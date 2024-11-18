مدرب منتخب إندونيسيا يشيد بمستوى المنتخب السعودي بالفترة الأخيرة

وأتم مدرب إندونيسيا: المنتخب السعودي خاض مباراة ضد أستراليا في ملبورن، لذلك كان لديهم رحلة طويلة، ومع ذلك لعبنا مباراة يوم 15، ولعب المنتخب السعودي في يوم 14، لذلك كان لدينا يوم أقل للراحة، من الممكن أن يكون ذلك مؤثرًا على اللياقة البدنية، وهذا مهم لنا للتأثير على النتيجة".