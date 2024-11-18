مدرب منتخب إندونيسيا يشيد بمستوى المنتخب السعودي بالفترة الأخيرة

اعترف شين تاي يونغ مدرب منتخب إندونيسيا الأول لكرة القدم بأن "المنتخب السعودي أصبح في مستوى آخر، لقد قاموا ببناء الفريق في فترة زمنية قصيرة".
ويواجه المنتخب السعودي، غدًا الثلاثاء، نظيره المنتخب الإندونيسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.
وصرح شين تاي يونغ خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أريد حقًا الفوز غدًا، لكن الشيء المهم هو أننا بحاجة إلى فهم المنافس في الوقت الحالي، وكنا نحتاج إلى وقت أكثر لتحقيق ذلك".
وتابع المدرب: "أثق بلاعبي فريقي، لذلك سنقدم مباراة جيدة غدًا، وأعتقد أن طاقة اللاعبين وشغفهم واستعدادهم للفوز سيظهر بالفعل في مواجهة غد".
واستطرد: "لقد خضنا مباراة جيدة جدًا، وقمنا بعمل رائع في جدة ضد المنتخب السعودي في لقاء الذهاب، وستتغير غدًا النتائج؛ اعتمادًا على مدى قتالية اللاعبين للتغلب على منتخب السعودية".
وأتم مدرب إندونيسيا: المنتخب السعودي خاض مباراة ضد أستراليا في ملبورن، لذلك كان لديهم رحلة طويلة، ومع ذلك لعبنا مباراة يوم 15، ولعب المنتخب السعودي في يوم 14، لذلك كان لدينا يوم أقل للراحة، من الممكن أن يكون ذلك مؤثرًا على اللياقة البدنية، وهذا مهم لنا للتأثير على النتيجة".