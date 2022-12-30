غداً تتواصل منافسات الدوري السعودي الرديف بمباراتين

ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المشاركة في الدوري الرديف العديد من المزايا أبرزها الحصول على دعم مالي قدره مليوني ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها مليونين و825 ألف ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.