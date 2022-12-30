غداً تتواصل منافسات الدوري السعودي الرديف بمباراتين

تتواصل غداً السبت مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى 2022/2023، بإقامة مباراتين تكون مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة .
يستضيف الفتح ثالث الترتيب بـ6 نقاط ضيفه الفيحاء الوصيف بـ 7 نقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) عند تمام الساعة الرابعة عصراً.
يسعى الفتح للثأر عقب خسارته من أمام ضيفه في دوري روشن يوم الجمعة و انتزاع وصافة جدول الترتيب منه لتضيق الخناق على المتصدر أبها.
في المقابل يطمح الفيحاء لتكرار انتصاره والعود بنقاط المباراة من أجل الارتقاء للصدارة ولو بشكل مؤقت.
ويلتقي الشباب سادس الترتيب بنقطتين مع نظيره الاتفاق صاحب المركز السابع و الأخير بنقطة وحيدة على ملعب نادي الرياض (الرياض) عند تمام الساعة الرابعة عصراً.
يتطلع الشباب لتحقيق أول انتصاراته في المسابقة بعد أن خاض 4 مباريات في السابق لم يعرف بها طعم الفوز من أجل تحسين مركزه وأيضاً لتأكيد تفوقه على نظيره بثلاثية بدوري روشن .
في حين يأمل الاتفاق تعويض خسارة الفريق الأول وحصد أول ثلاث نقاط له للابتعاد عن مركز الأخير .
وتشارك في النسخة الأولى من الدوري الرديف 7 أندية هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح،الفيحاء، الطائي والوحدة، فيما تقام المسابقة بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة وذلك على غرار دوريات الرديف حول العالم.
ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المشاركة في الدوري الرديف العديد من المزايا أبرزها الحصول على دعم مالي قدره مليوني ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها مليونين و825 ألف ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.
ويهدف إقرار الدوري السعودي الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضًا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.