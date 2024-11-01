"رونالدو" و"ميتروفيتش" يقودان تشكيلة ديربي النصر والهلال

تشهد العاصمةُ الرياض، مساء اليوم، الديربي المنتظر بين الغريمين التقليديين "الهلال، والنصر" في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 25.
وبلقائهما الليلة سيكون عالم كرة القدم قد شهد الديربي رقم 33 في تاريخ الناديين في مسابقة دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009، في حين ستكون المواجهة رقم 178 مباراة بجميع المسابقات.
وفي المواجهات الـ32 السابقة التي جمعت الناديين في تاريخ دوري المحترفين، كانت الغلبة والسيطرة للهلال إذ فاز في 16 مباراة مقابل 9 انتصارات للنصر، في حين حضر التعادل 7 مرات.
ويتصدّر الهلالُ جدولَ ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
وسيدخل الفريقان اللقاءَ الذي سيكون ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود مسرحًا له بهدف واحد وطموحات مختلفة؛ حيث يبحث الهلال عن تعزيز صدارته ومواصلة مسلسل انتصاراته، في المقابل يسعى النصر لمصالحة جماهيره عقب توديعه بطولة كأس الملك، وأيضًا لفرض هيمنته على ديربي العاصمة وتقليص الفارق مع المتصدر ووصيفه.
واختار البرتغالي "جورجي جيسوس" مدرب الهلال التشكيلة المثالية التي سيدخل بها منافسات الديربي؛ حيث سيلعب بنظام لعب "4-4-2"، وجاءت على النحو التالي:
حارس المرمى: ياسين بونو
الدفاع: خوليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو، رينان لودي
الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد القحطاني
الهجوم: مالكوم فيليبي، وألكسندر ميتروفيتش
فيما قرّر الإيطالي "ستيفانو بيولي" مدرب النصر، الدفع بنجم الفريق البرتغالي "كريستيانو رونالدو" في مقدمة تشكيلته الأساسية لإحدى أبرز المباريات في كرة القدم السعودية ديربي العاصمة أمام الهلال.
فيما يلي تشكيلة النصر لمواجهة الديربي؛ حيث سيلعب الفريق بنظام لعب "4-3-3":
حراسة المرمى: بينتو ماتيوس
الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، نواف بوشل
الوسط: أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري
الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا