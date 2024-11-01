"رونالدو" و"ميتروفيتش" يقودان تشكيلة ديربي النصر والهلال

وسيدخل الفريقان اللقاءَ الذي سيكون ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود مسرحًا له بهدف واحد وطموحات مختلفة؛ حيث يبحث الهلال عن تعزيز صدارته ومواصلة مسلسل انتصاراته، في المقابل يسعى النصر لمصالحة جماهيره عقب توديعه بطولة كأس الملك، وأيضًا لفرض هيمنته على ديربي العاصمة وتقليص الفارق مع المتصدر ووصيفه.