ملاك الهجن السعوديون يستحوذون على 59% من أشواط مهرجان ولي العهد

واصل ملاك الهجن السعوديون، استحواذهم على نصيب الأسد في سجل المركز الأول في أشواط المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد في نسخته السادسة بعد ختام اليوم التاسع من المهرجان على أرض ميدان الطائف للهجن، وحصدوا 59% من الأشواط.