رياضة
يسعى لخطف بطاقة التأهل .. الأخضر يواجه عمان في ختام دور مجموعات خليجي25
يخوض المنتخب السعودي غدًا الخميس مباراته ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي 25 في البصرة.
ويلاقي "الأخضر" منتخب عمان في تمام السادسة مساءً على ملعب الميناء الدولي.
واختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء استعداداته للمباراة بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أجرى خلالها اللاعبون مرانًا تكتيكيًا على البناء من وسط الملعب، والدفاع من وسط الملعب، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.