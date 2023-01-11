يسعى لخطف بطاقة التأهل .. الأخضر يواجه عمان في ختام دور مجموعات خليجي25

واختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء استعداداته للمباراة بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أجرى خلالها اللاعبون مرانًا تكتيكيًا على البناء من وسط الملعب، والدفاع من وسط الملعب، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.