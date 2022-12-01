كأس العالم قطر 2022.. اليابان تكتب التاريخ وتصعد للدور الـ 16 بمرافقة إسبانيا

حسم منتخب اليابان الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر2022، بعد أن تجاوز محطة نظيره إسبانيا بنتيجة 2 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر2022، في الجولة الثالثة، لحساب المجموعة الخامسة، على أرض ملعب خليفة الدولي المونديالي، بقيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور قوميز.
الشوط الأول انتهى بتقدم إسبانيا، بهدف "الفارو موراتا" عند الدقيقة 12.
ومع بداية الشوط الثاني، عاد اليابان للواجهة وأحرز "ريتسو دوان" هدف التعديل لمنتخب بلاده، إثر تسديدة ولا أروع من رأس الصندوق الإسباني، عند الدقيقة 48.
ونثر "تناكا" الفرح لليابان عند الدقيقة 54 بهدف التقدم الثاني.
وتألق حارس اليابان "جوندا" في التصدي لتسديدة "اسينسيو" عند الدقيقة 90.
بتلك النتيجة تأهلت اليابان وإسبانيا للدور التالي، وغادرت ألمانيا وكوستاريكا مونديال 2022.