كأس العالم قطر 2022.. اليابان تكتب التاريخ وتصعد للدور الـ 16 بمرافقة إسبانيا

حسم منتخب اليابان الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر2022، بعد أن تجاوز محطة نظيره إسبانيا بنتيجة 2 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر2022، في الجولة الثالثة، لحساب المجموعة الخامسة، على أرض ملعب خليفة الدولي المونديالي، بقيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور قوميز.