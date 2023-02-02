بفارق 12 ثانية .. "العطية" يتصدر المرحلة الاستعراضية لرالي حائل الدولي 2023 م

شهدت المرحلة الاستعراضية الخاصة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023م، تصدر كلٌّ من القطري ناصر العطية والدرَّاجين الأردني عبدالله أبوعيشة والإماراتي عبدالعزيزأهلي، جداول الأوقات في فئات السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين ورباعية العجلات "كوادز".
وتفصيلاً، تمكَّن العطية وملاحه ماثيو بوميل من التقدَّم إلى الصدارة بفارق 12 ثانية في فئة السيارات مع أسرع زمن بلغ دقيقتين و57 ثانية، واحتل السعودي صالح السيف وملاحه القطري ناصر الكواري المركز الثاني، وفي صدارة فئة تي 3 على متن مركبة كان -إم مافيريك إكس3، في حين كان المركز الثالث من نصيب حامل اللقب في فئة تي4 كريستيانو باتيستا وفوستو موتو، ليتصدرا ترتيب فئة تي4 على متن مركبة خفيفة الوزن من تحضير فريق ساوث ريسينغ كان-إم.
ويُقام رالي حائل تويوتا الدولي 2023 بتنظيم وتعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، خلال المدة من 2 حتى 4 فبراير الحالي، بمسافة إجمالية تبلغ 486 كيلومترًا مقسمة على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى غدًا من (جبة - قناء)، والمرحلة الثانية في اليوم التالي من (شوط - الفرحانية).