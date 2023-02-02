بفارق 12 ثانية .. "العطية" يتصدر المرحلة الاستعراضية لرالي حائل الدولي 2023 م

وتفصيلاً، تمكَّن العطية وملاحه ماثيو بوميل من التقدَّم إلى الصدارة بفارق 12 ثانية في فئة السيارات مع أسرع زمن بلغ دقيقتين و57 ثانية، واحتل السعودي صالح السيف وملاحه القطري ناصر الكواري المركز الثاني، وفي صدارة فئة تي 3 على متن مركبة كان -إم مافيريك إكس3، في حين كان المركز الثالث من نصيب حامل اللقب في فئة تي4 كريستيانو باتيستا وفوستو موتو، ليتصدرا ترتيب فئة تي4 على متن مركبة خفيفة الوزن من تحضير فريق ساوث ريسينغ كان-إم.