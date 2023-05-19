انطلاق بطولة أرامكو الدولية للجولف للسيدات في مدينة ميامي الأمريكية

ومع هذه البطولة تعود السلسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، ولكن في موسم وملعب مختلفَين؛ إذ تستضيف ولاية فلوريدا الجولة الثانية من سلسلة بطولات أرامكو للفرق 2023 بعد زيارتين سابقتين للمنافسات بنيويورك في عام 2021-22. في الوقت الذي تعد فيه سلسلة بطولات أرامكو للفرق الحدث الأول من نوعه في منافسات المحترفات، الذي يشهد تنافس الفرق، وستقام منافساته في ثلاث قارات مختلفة، فيما ينتظر أن تشهد بطولاته مشاركة اللاعبات المحترفات والهواة في رحلة الفوز بجوائز إجماليها مليون دولار أمريكي.