كأس العُلا للهجن 2024: حكاية تراث عريق في قلب الواحة القديمة

تعليقًا على هذا الموضوع، قال زياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "تألق كأس العُلا للهجن على قمة سباقات الهجن حول العالم، إذ ترسّخ مكانة العُلا كوجهة رياضية تراثية رائدة على الصعيد الدولي، ومع اقتراب موعد النسخة الثانية المرتقبة هذا العام، يزداد الحماس للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع بين التميز الرياضي والتراث الثقافي، حيث يُتيح للجمهور فرصة عيش تجربة فريدة، تماشيًا مع استراتيجية قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ويهدف كأس العُلا للهجن إلى خلق مشهد رياضي استثنائي يعرض تراثنا العريق أمام العالم، يُرسي أسسًا راسخة للنمو والتطوير في السنوات القادمة".