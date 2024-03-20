كأس العُلا للهجن 2024: حكاية تراث عريق في قلب الواحة القديمة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن إقامة النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن والتي ستُقام في الواحة القديمة في الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2024، وتشكّل هذه البطولة التي تُنظّم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، علامةً بارزة في عالم سباقات الهجن، مع سلسلةٍ من السباقات المذهلة التي تقدم مزيجًا فريدًا بين الرياضة والتراث والترفيه.
كأس العُلا للهجن رسّخت مكانتها على قمة سباقات الهجن في العالم، مدفوعةً بالنجاح الاستثنائي الذي حققته نسختها الافتتاحية العام الماضي، حيث استقطبت 2550 زائرًا، وتزداد النسخة الحالية تميزًا مع إعلان وزارة الثقافة السعودية عام 2024 عامًا للإبل، احتفاءً بأهميتها الثقافية وارتباطها الوثيق بتراث المملكة العربية السعودية، حيث تكرّم كأس العُلا للهجن هذا الإرث العريق ويتيح الفرصة أمام الجمهور للتعرّف على ثقافة المملكة في أجواء رياضية مميزة.
تعليقًا على هذا الموضوع، قال زياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "تألق كأس العُلا للهجن على قمة سباقات الهجن حول العالم، إذ ترسّخ مكانة العُلا كوجهة رياضية تراثية رائدة على الصعيد الدولي، ومع اقتراب موعد النسخة الثانية المرتقبة هذا العام، يزداد الحماس للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع بين التميز الرياضي والتراث الثقافي، حيث يُتيح للجمهور فرصة عيش تجربة فريدة، تماشيًا مع استراتيجية قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ويهدف كأس العُلا للهجن إلى خلق مشهد رياضي استثنائي يعرض تراثنا العريق أمام العالم، يُرسي أسسًا راسخة للنمو والتطوير في السنوات القادمة".
وتعكس البطولة المنتظرة طموحات العُلا الرياضية، حيث تجسد التكامل المميز بين التقاليد العريقة لسباقات الهجن والحداثة في تنظيمها، كما تُعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد للرياضات التراثية على مستوى العالم، ما يبشر بمستقبلٍ واعدٍ يحمل آفاقًا واسعة للنمو والتطور.
تثري البطولة المُقامة في قرية مغيراء للرياضات التراثية، تجربة الزوار مع أروع الفعاليات والمنافسات على مدار أربعة أيام من الترفيه المتكامل، وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة نخبة من نجوم هذه الرياضة على مستوى المنطقة؛ احتفالًا بهذا الإرث التاريخي العريق، كما تتضمن كأس العُلا للهجن جوائز نقدية كبيرة وكؤوسًا مرموقة تخلّد إنجازات الفائزين، ما يشجع على المشاركة ويرفع مستوى التنافسية لتحقيق أفضل النتائج.
بدوره، قال رامي المعلم نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "تُبشر عودة كأس العُلا للهجن بحدثٍ مُنتظر يُلامس شغف المجتمع السعودي، باعتبارها تراثًا متأصلًا في ثقافتنا وتقاليدنا منذ القدم، وحققت النسخة الأولى من البطولة نجاحًا باهرًا في العام الماضي، حيث سلطت الضوء على أهمية الهجن في الثقافة العربية بين الماضي والحاضر، وتأتي النسخة الثانية من الكأس لتحتفي بهذا التراث العريق، الأمر الذي يؤكد فخر شعبنا وارتباطه العميق بجذوره الأصيلة".