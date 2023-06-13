إعلان تشكيلة المنتخبات المشاركة في كأس آسيا للناشئين

أعلن الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم تشكيلةَ المنتخبات الـ16 المشاركة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023، في تايلاند.
وتشتمل قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة على 8 أبطال سابقين؛ حيث ينتظر أن تكون المنافسة قوية ومثيرة من أجل التربع على القمة.
ويطمح اللاعبون البالغ عددهم 368 لاعبًا، في البطولة لتقديم مستويات مميزة، على أمل الحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والتي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.
وتقام المباراة النهائية على ستاد باثوم ثاني في بانكوك، وذلك يوم 2 يوليو 2023.
يشار إلى أن المنتخب السعودي سيلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: طاجيكستان، والصين، وأستراليا.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17عامًا عبدالوهاب الحربي، قد أعلن عن قائمة "الأخضر" المشاركة في البطولة، وأسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، محمد جعفري، عبدالرحمن الغامدي، رياض يامي، محمد المحيش، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، يوسف الطحان، مهند الحارثي، سعد المطيري، محمد هزازي، جاذوب الظفيري، قاسم سلطان، رامز العطار، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، بدر البيشي، فارس يوسف، محمد المولد، طلال حاجي، نواف البشري.
يذكر أن الأخضر السعودي سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة 16 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 19 يونيو مباراته ضد منتخب طاجيكستان، وفي يوم الخميس 22 يونيو يلاقي "الأخضر" منتخب الصين.