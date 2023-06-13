إعلان تشكيلة المنتخبات المشاركة في كأس آسيا للناشئين

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17عامًا عبدالوهاب الحربي، قد أعلن عن قائمة "الأخضر" المشاركة في البطولة، وأسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، محمد جعفري، عبدالرحمن الغامدي، رياض يامي، محمد المحيش، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، يوسف الطحان، مهند الحارثي، سعد المطيري، محمد هزازي، جاذوب الظفيري، قاسم سلطان، رامز العطار، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، بدر البيشي، فارس يوسف، محمد المولد، طلال حاجي، نواف البشري.