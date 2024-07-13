فريق Team Falcons السعودي يصل للنهائي الثاني ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وفي الجانب الآخر، استمرت مواجهات بطولة Free Fire على مسرح stc أرينا، حيث تمكن فريق LOUD (البرازيلي) من تحقيق 221 نقطة منحتهم صدارة ترتيب المرحلة الإقصائية بعد ختام منافسات اليوم الثالث في الأسبوع الثاني من الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وجاء خلفه فريق Buriram United Esportd (تايلاند) بتحقيقه 213 نقطة، وفريق Team Falcons (السعودية) في المركز الثالث بتحقيقه 188 نقطة. على أن يحسم اللقب أيضًا مساء يوم الأحد.