فريق Team Falcons السعودي يصل للنهائي الثاني ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

نجح فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين) في حجز المقعد الأول ضمن المباراة النهائية لبطولة Mobile Legends: Bang Bang ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد أن تمكن من التغلب على فريق Liquid Echo (الفلبين) مساء أمس الجمعة بنتيجة 3-1، وسط حضور جماهيري كبير في Amazon أرينا. وينتظر فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين) الطرف الآخر في النهائي الكبير يوم الأحد، حيث يواجه فريق Selangor Red Giants (الماليزي) فريق NIP Flash (سنغافورة).
وبذلك أصبح فريق Team Falcons (السعودية) أول فريق في كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينجح بالوصول إلى ثاني نهائي بعد أن خطف.
وفي الجانب الآخر، استمرت مواجهات بطولة Free Fire على مسرح stc أرينا، حيث تمكن فريق LOUD (البرازيلي) من تحقيق 221 نقطة منحتهم صدارة ترتيب المرحلة الإقصائية بعد ختام منافسات اليوم الثالث في الأسبوع الثاني من الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وجاء خلفه فريق Buriram United Esportd (تايلاند) بتحقيقه 213 نقطة، وفريق Team Falcons (السعودية) في المركز الثالث بتحقيقه 188 نقطة. على أن يحسم اللقب أيضًا مساء يوم الأحد.
في حين تستمر منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters، على Qiddiya أرينا، والتي يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار، مع احتدام المنافسة بين 20 فريقًا من بينها Team Falcons (السعودية) الذي حقق نتائج قوية بفوزه في 4 مواجهات وضعته في مركز متقدم في المجموعة الأولى.