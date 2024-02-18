في مباراة الهلال والرائد المثيرة.. الجماهير ترحب بـ "نيمار".. و"سلمان الفرج" يعود في الدقيقة 58

كما شهد اللقاء عودة قائد الهلال، الدولي سلمان الفرج للميدان بعد غياب لفترة طويلة، حيث شارك في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 بديلاً لزميله "سافيتش"، لكن "الفرج" خرج من هذه المواجهة بالبطاقة الصفراء، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90، بعد اعتراضه على قرار الحكم، حيث كان يطالب بركلة جزاء لفريقه.