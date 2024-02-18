في مباراة الهلال والرائد المثيرة.. الجماهير ترحب بـ "نيمار".. و"سلمان الفرج" يعود في الدقيقة 58

شهدت مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الرائد، مساء اليوم الأحد، حضور لاعب الأزرق وقائد منتخب البرازيل "نيمار" لملعب الهلال الجديد "المملكة أرينا"، حيث رحبت الجماهير باللاعب وبادلهم التحية بين الشوطين، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي في الرياض، عقب الإصابة بالرباط الصليبي.
كما شهد اللقاء عودة قائد الهلال، الدولي سلمان الفرج للميدان بعد غياب لفترة طويلة، حيث شارك في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 بديلاً لزميله "سافيتش"، لكن "الفرج" خرج من هذه المواجهة بالبطاقة الصفراء، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90، بعد اعتراضه على قرار الحكم، حيث كان يطالب بركلة جزاء لفريقه.
يُذكر أن الهلال حقق فوزاً ثميناً على نظيره الرائد 3/1 ، في الجولة 20 من دوري روشن، مواصلاً سلسلة الانتصارات وبدون هزيمة حتى الآن (المركز الأول - 56 نقطة).