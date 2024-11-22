بيولي مدرب النصر: نحن فريق واحد نفوز سوية ونخسر سوية.. وغياب تاليسكا مؤثر

قال ستيفانو بيولي مدرب فريق النصر نحن فريق واحد، نفوز سوياً ونخسر سوياً، عملنا هو إيجاد الحلول للمشاكل، ليس البحث عن سبب فردي، دورنا أن نعمل سوياً من أجل أن ننجح سوياً.
وجاء حديث المدرب الإيطالي، عقب خسارة فريقه أمام القادسية، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف: "للأسف اليوم لم يكافئ اللاعبون أنفسهم بالفوز مقـابل الجهد الكبير الذي بذلوه الفترة الماضية، خسرنا مباراة لم يكن يجـب أن نخسرها بسبب الأهداف التي كان يمكن أن نسجلها والأهداف التي لم يكـن يجب أن نستقبلها ".
وتابع: "أحترم كل الآراء، لكن حينما نتخذ القرار نتخذه بناء على مجريات المباراة، المباريات تختلف لا يمكن أن نتحدث بين مباراة ماضية وحالية، الشوط الأول كان يمكن أن نسجل أكثر من 3 أهداف، وهذا ما يحدث إذا لم تسجل الفرص.
وأردف بيولي: "قد يكون هناك اختلاف في الأسماء، لكن يجـب أن نحافظ دائماً على الاستمرارية في المستوى، يجب أن نقدم أداء أفضل، ما نعمل عليه هو تقليل الفرص المهدرة، غياب تاليسكا اليوم كان مؤثرا على الفريق وسنواصل طريقنا في العمل لنحقق الانتصارات في القادم.