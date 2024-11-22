بيولي مدرب النصر: نحن فريق واحد نفوز سوية ونخسر سوية.. وغياب تاليسكا مؤثر

وأردف بيولي: "قد يكون هناك اختلاف في الأسماء، لكن يجـب أن نحافظ دائماً على الاستمرارية في المستوى، يجب أن نقدم أداء أفضل، ما نعمل عليه هو تقليل الفرص المهدرة، غياب تاليسكا اليوم كان مؤثرا على الفريق وسنواصل طريقنا في العمل لنحقق الانتصارات في القادم.