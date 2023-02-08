كأس العالم للأندية: بالأربعة.. "ريال مدريد" يطيح بـ"الأهلي" ويواجه "الهلال" في النهائي

سجل أهداف المباراة فينسوس جونيور في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول، واللاعب فالفيردي في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة، قبل أن يعدّل علي معلول النتيجة بهدف لصالح الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.