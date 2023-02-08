كأس العالم للأندية: بالأربعة.. "ريال مدريد" يطيح بـ"الأهلي" ويواجه "الهلال" في النهائي

أطاح العملاق الإسباني ريال مدريد بالنادي الأهلي المصري من بطولة كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد أن تغلّب عليه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء.
وانتهت مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة بين الفريقين بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف، بواقع هدف في شوط المباراة الأول، وأربعة أهداف في الشوط الثاني.
سجل أهداف المباراة فينسوس جونيور في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول، واللاعب فالفيردي في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة، قبل أن يعدّل علي معلول النتيجة بهدف لصالح الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.
وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة في الدقيقة الـ87 للريال عن طريق لوكا مودريتش، تصدى لها حارس الأهلي "الشناوي"، قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثالث للريال في الدقيقة "الـ90+2"، واللاعب أريباس الهدف الرابع في الدقيقة "الـ90+8".