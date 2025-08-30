الأهلي يواجه العربي في افتتاح دور الـ32 من كأس الملك غداً ببريدة

تنطلق غداً الأحد منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله" لكرة القدم للموسم الرياضي 2026/2025، بلقاء وحيد يجمع الأهلي بالعربي عند السابعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في مباراة مقدّمة نظراً لمشاركة الأهلي في بطولة كأس القارات الشهر المقبل.