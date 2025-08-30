الأهلي يواجه العربي في افتتاح دور الـ32 من كأس الملك غداً ببريدة

تنطلق غداً الأحد منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله" لكرة القدم للموسم الرياضي 2026/2025، بلقاء وحيد يجمع الأهلي بالعربي عند السابعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في مباراة مقدّمة نظراً لمشاركة الأهلي في بطولة كأس القارات الشهر المقبل.
ويدشن الأهلي مشاركته في بطولة "أغلى الكؤوس" بعدما توّج بلقب النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي في افتتاح الموسم الرياضي الحالي، في حين يأمل العربي تحقيق مفاجأة مدوّية وتخطي عقبة "قلعة الكؤوس"، لتكون بداية مثالية له قبل خوض منافسات دوري الدرجة الأولى.
يُذكر أن الاتحاد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الملك عقب فوزه على القادسية.