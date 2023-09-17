برئاسة وزير الرياضة "الفيصل".. مجلـس إدارة أكاديمية مهد يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية اليوم الأحد، اجتماعه الأول برئاسة وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
واستهل "الفيصل" الاجتماع بتقديم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم والتمكين، ولسمو ولي العهد على ما يحظى به القطاع الرياضي من حرص واهتمام، والذي أثمر عن الكثير من النجاحات والإنجازات، متمنيًا التوفيق لمجلس الإدارة وتطلعه للعمل من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة.
وشهد الاجتماع الذي أُقيم "عن بعد" حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، وثامر بن صالح الجارد ممثلاً عن وزارة المالية، والدكتور محمد بن سعود المقبل ممثلاً عن وزارة التعليم، وعبد العزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، ودايوان انجلو لوبيسكو، وعبدالله بن فيصل حماد، فيما تعذر حضور جوزيه ماريو مورينيو بسبب ارتباطه العملي.
وقد أصدر مجلس الإدارة قرارات عدة خلال الاجتماع، والمتمثلة بتعيين عبد الله بن فيصل حماد رئيسًا تنفيذيًا لأكاديمية مهد الرياضية وأمينًا عامًا لمجلس الإدارة، والموافقة على استراتيجية الأكاديمية وخطة تنفيذها، كما تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ودليل الحوكمة ومصفوفة الصلاحيات، واللوائح المالية والإدارية، إضافة إلى الموافقة على شعار الأكاديمية، وتشكيل لجان مجلس الإدارة.
وأنشأت أكاديمية مهد الرياضية بقرار من مجلس الوزراء في 15 يونيو 2021، حيث تهدف الأكاديمية إلى تنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة في الألعاب الفردية والجماعية، وتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءًا من سن الستة أعوام؛ لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.