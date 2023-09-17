برئاسة وزير الرياضة "الفيصل".. مجلـس إدارة أكاديمية مهد يعقد اجتماعه الأول

وقد أصدر مجلس الإدارة قرارات عدة خلال الاجتماع، والمتمثلة بتعيين عبد الله بن فيصل حماد رئيسًا تنفيذيًا لأكاديمية مهد الرياضية وأمينًا عامًا لمجلس الإدارة، والموافقة على استراتيجية الأكاديمية وخطة تنفيذها، كما تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ودليل الحوكمة ومصفوفة الصلاحيات، واللوائح المالية والإدارية، إضافة إلى الموافقة على شعار الأكاديمية، وتشكيل لجان مجلس الإدارة.