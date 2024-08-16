الإيطالي "بونافينتورا".. الصيد الثمين هل يكتب التاريخ مع الليوث؟

وفي مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، نقلها موقع "ميلان لايف. آي تي"، تحدَّث بونافينتورا عن رحيله عن ميلان، وكشف أن إصابته في الركبة غيّرت كل شيء؛ إذ قال: "أدركت أن تقييمي قد تغيَّر عندما أصبت في ركبتي. كان عليَّ الخضوع لعملية جراحية، والبقاء ساكنًا حتى نهاية الموسم، والبدء من جديد قبل عام واحد فقط من انتهاء عقدي".