في لقاء مقدم من الجولة 33.. خطوة أخرى أمام "سوسيداد" تقرب "ريال مدريد" من اللقب

وكانت المباراة ضد "سوسيداد" مقرّرة السبت المقبل، بَيْدَ أن رابطة الدوري قدَّمتها ليوم واحد إفساحًا للمجال أمام ريال مدريد للاستفادة من يوم إضافي للاستعداد لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور نصف نهائي البطولة الأوروبية التي يملك الرقم القياسي في عدد الألقاب بها "14"، ويسعى إلى استعادتها أيضًا.