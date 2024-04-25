في لقاء مقدم من الجولة 33.. خطوة أخرى أمام "سوسيداد" تقرب "ريال مدريد" من اللقب

يسعى ريال مدريد إلى الاقتراب خطوةً إضافية نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحلّ ضيفًا على ريال سوسيداد "السادس" غدًا في الجولة الـ33 من المسابقة، وذلك قبل رحلته إلى ميونيخ لمواجهة بايرن الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخطا الريالُ خطوةً كبيرة نحو لقبه القياسي الـ36، عندما قلب تأخره مرتين أمام غريمه التقليدي ومطارده المباشر برشلونة حامل لقب الموسم الماضي، وتغلّب عليه "3-2" في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو، بفضل هدف لاعبه "جود بيلينغهام" في الوقت بدل الضائع الأحد الماضي، فوسَّع الفارق بينهما إلى 11 نقطة قبل ست جولات من نهاية الموسم.
وكانت المباراة ضد "سوسيداد" مقرّرة السبت المقبل، بَيْدَ أن رابطة الدوري قدَّمتها ليوم واحد إفساحًا للمجال أمام ريال مدريد للاستفادة من يوم إضافي للاستعداد لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور نصف نهائي البطولة الأوروبية التي يملك الرقم القياسي في عدد الألقاب بها "14"، ويسعى إلى استعادتها أيضًا.
وبات تتويج ريال مدريد باللقب مسألة وقت ليس إلا، خاصة أنه يخوض مباراتين سهلتين على الورق في الجولتين المقبلتين ضد قادش وغرناطة، صاحبَي المركزين الثامن عشر والتاسع عشر، فيما يخوض برشلونة اختبارين صعبين أمام جاره جيرونا "الثالث" وريال سوسيداد "السادس".