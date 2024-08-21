غداً الخميس.. انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.. نحوم عالمية ومنافسات مثيرة

وتمكن الخليج من التعاقد مع كارسيل تيسيراند من الاتفاق ومراد هوساوي من أحد وعبدالله الفهد من الفتح، بينما تعاقد الرائد مع اللاعب زكريا هوساوي وصالح العمري قادماً من الاتحاد، في حين جدد ضمك عقد عبدالقادر بدران، والعروبة الصاعد تعاقد مع غايتان كوكي من ميلخين البلجيكي ومحمد برناوي من الهلال وحسين الشويش من الفيحاء وإبراهيم الزبيدي من الأهلي، في حين استطاع الخلود الصاعد حديثاً التعاقد مع مارسيلو غروهي من الاتحاد، وعبدالله الرشيدي من العدالة، وحمدان الشمراني من الاتفاق، ومحمد جحفلي من الهلال.