غداً الخميس.. انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.. نحوم عالمية ومنافسات مثيرة

تنطلق غداً منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" للموسم الرياضي 2024-2025م، وسط حِراك كبير في المشهد الكروي السعودي ومتابعة عالمية مميزة أوجدت إسهامات فاعلة في رفع وتيرة الكرة السعودية، وهو الأمر الذي يُعزز مكانة الدوري نحو مصاف أقوى الدوريات العالمية.
وحظيت كرة القدم السعودية بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومتابعة من الجهات الرياضية ذات العلاقة، واستقطبت الأندية من خلال ذلك أبرز نجوم لعبة كرة القدم في العالم، الذين يُعدون إضافة نوعية ومهمة للمنافسة الأقوى محلياً، مما أفرزت على إثر ذلك البطولات المحلية السعودية المزيد من التميز وروح المنافسة وشغف المتعة الكروية، خاصة في ظل ما تم توفيره من البنية الأساسية من الملاعب والمنشآت الرياضية، وكل ما يصب في سبيل تحقيق النهوض بكرة القدم، حتى تتبوأ المستويات العالمية من حيث كفاءة الإدارة، وجعل الدوري السعودي الوجهة الرائدة والنموذجية لنجوم كرة القدم من الأقطار العالمية كافة.
وشهدت فترة الانتقالات الصيفية حراكاً لمختلف الأندية عدا الهلال حامل اللقب والفتح والوحدة، إذ كان النصيب الأكبر للميركاتو للقادسية الصاعد من دوري الدرجة الأولى والاتحاد، حيث استطاع القادسية التعاقد من نجم ريال مدريد ناتشو فرناندز، ونجم مارسيليا الفرنسي إيمريك أوبامينغ، بالإضافة إلى العديد من النجوم كاللاعب كوين كاستيلس وجوليان كينونيس وناهيتان نانديز وجاستون ألفاريز وإيكي فرناندز، بينما تمكن الاتحاد من تعزيز صفوفه بالنجم موسى ديابي قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، وباللاعب حسام عوار من روما الإيطالي، وبحارس منتخب صربيا القادم من ريال مايوركا الإسباني بريدراغ رايكوفيتش، وصفقتين محليتين قادمتين من الهلال وهما معاذ فقيهي وصالح الشهري.
واستطاع النصر التعاقد مع الحارس بينتو كريبسكي قادماً من أتليتكو بار اناينسي، وسالم النجدي من الفتح، في حين تعاقد الأهلي مع اللاعب ألكسندر من فلومنينسي البرازيلي، بينما تمكن التعاون من التعاقد من اللاعب فلافي ودا سيلفا بصفقة انتقال حر، وسلطان مندش قادماً من الفيحاء ومحمد الكويكبي من الاتفاق وسلطان الفرحان من الاتحاد وفهد الجميعة من أبها، كما استطاع فريق الاتفاق تعزيز صفوفه باللاعب ماريك روداك قادماً من فولهام الإنجليزي وعبدالله مادو وعبدالعزيز العليوة من النصر ومد الله العليان من الاتحاد.
وعزز فريق الشباب صفوفه بلاعب فيورنتينا الإيطالي جياكومو بونافينتورا، ولاعبي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا، بينما تمكن الفيحاء من التعاقد مع سطام الشمري بصفقة انتقال حر وباللاعب فارس عابدي من القادسية ومنصور البيشي من الرائد، بينما تمكن الرياض من التعاقد مع إبراهيم بايش من القوة الجوية العراقي وسويلم المنهالي وزياد الصحفي قادماً من الاتحاد ونواف العابد من القادسية، فيما تعاقد الأخدود مع كل من سعد الربيعي من الشباب وناولدج موسونا من الرياض ونايف عسيري من الاتحاد ومحمد سعيد من الفتح.
وتمكن الخليج من التعاقد مع كارسيل تيسيراند من الاتفاق ومراد هوساوي من أحد وعبدالله الفهد من الفتح، بينما تعاقد الرائد مع اللاعب زكريا هوساوي وصالح العمري قادماً من الاتحاد، في حين جدد ضمك عقد عبدالقادر بدران، والعروبة الصاعد تعاقد مع غايتان كوكي من ميلخين البلجيكي ومحمد برناوي من الهلال وحسين الشويش من الفيحاء وإبراهيم الزبيدي من الأهلي، في حين استطاع الخلود الصاعد حديثاً التعاقد مع مارسيلو غروهي من الاتحاد، وعبدالله الرشيدي من العدالة، وحمدان الشمراني من الاتفاق، ومحمد جحفلي من الهلال.
وعلى ذات الصعيد تشهد انطلاقة مباريات الجولة الأولى غداً ثلاث مباريات، يلتقي فيها التعاون نظيره الفيحاء على ملعب نادي التعاون في بريدة عند الساعة 7:10 مساءً ،ويواجه الوحدة ضيفه الرياض بمدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عند التاسعة مساء، والنصر يواجه نظيره الرائد عند التاسعة مساء على ملعب الأول بارك.
وتستكمل لقاءات الجولة بعد غد بلقاء فريق ضمك والخليج بملعب نادي ضمك بخميس مشيط عند الساعة 7:10 مساءً، ويلتقي الأهلي ضيفه العروبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة التاسعة مساء، ويواجه القادسية نظيره الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة التاسعة مساءً. وتختتم منافسات الجولة الأولى بإقامة ثلاثة لقاءات، حيث يواجه الخلود ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة عند الساعة 7:10 مساءً، ويواجه الأخدود ضيفه الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران عند الساعة التاسعة مساءً، ويلتقي الشباب نظيره الاتفاق عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض.