الاتحاد يسعى للتعاقد مع لاعب جديد بعد التوقيع مع بنزيما.. تعرف عليه

وقال غاليتي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" إن إدارة الاتحاد بدأت المحادثات مع كانتي قبل عدة أيام، مشدداً على أن المفاوضات تسير بشكل جيد، رغبة في التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.