الاتحاد يسعى للتعاقد مع لاعب جديد بعد التوقيع مع بنزيما.. تعرف عليه

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" أنه بعد توقيع نادي الاتحاد مع بنزيما، سيسافر ممثلو النادي السعودي إلى لندن لمقابلة وكلاء الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي.
وقال غاليتي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" إن إدارة الاتحاد بدأت المحادثات مع كانتي قبل عدة أيام، مشدداً على أن المفاوضات تسير بشكل جيد، رغبة في التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها باللاعب الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الشهر الجاري، والتي من أبرزها برشلونة الإسباني.
ويلعب نغولو كانتي صاحب الـ31 عاماً، لنادي تشيلسي منذ 2016، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها ليستر سيتي الذي لعب في 2015، ولمدة موسم واحد.
يشار أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 20 مليون يورو، ويلعب مع المنتخب الفرنسي منذ 2016.