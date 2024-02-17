مكة.. اختتام الجولة الافتتاحية من سباقات "إكستريم إي 2024"

يأتي ذلك ضمن سلسلة سباق "إكستريم إي 2024" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي تحتضنه المملكة للعام الرابع على التوالي، وعلى مدار يومين، بمشاركة 16 متسابقًا، يمثلون ثمانية فرق.