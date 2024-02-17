مكة.. اختتام الجولة الافتتاحية من سباقات "إكستريم إي 2024"

انتهت منافسات الجولة الأولى من سباق "ديزرت إكس بري"، مساء اليوم السبت، في محافظة خليص، بمنطقة مكة المكرمة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة سباق "إكستريم إي 2024" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي تحتضنه المملكة للعام الرابع على التوالي، وعلى مدار يومين، بمشاركة 16 متسابقًا، يمثلون ثمانية فرق.
ومع نهاية السباق النهائي للجولة الأولى، نجح فريق "روزبرغ إكس رايسينغ" المكون من السويديين: ميكايلا أهلين كوتولينسكي، ويوهان كريستوفرسون، في انتزاع المركز الأول، بزمن بلغ 11 دقيقة و8 ثوانٍ.
فيما تَمَكّن فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي"، المكون من الإسبانية كريستينا جوتيريز، والسويدي ماتياس إيكستروم، من إحراز المركز الثاني، بفارق 16 ثانية عن المتصدر.
وجاء فريق "فيلوسي رايسينغ"، الذي يمثله السويدي كيفين هانسن، والأسترالية مولي تايلور في المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و33 ثانية.
ولم يكمل فريق فريق "إكسيونا ساينز إكس إي" السباق؛ بسبب أعطال في المركبة.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من السباق، بجولتين تأهيليتين أقيمتا صباح اليوم؛ لتحديد المشاركين في السباق النهائي، وتصدرهما فريق "روزبرغ إكس رايسينغ"، برصيد 20 نقطة، تلاه في المركز الثاني فريق "فيلوسي رايسينغ"، بـ18 نقطة.
فيما حل فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي" في المركز الثالث، برصيد 16 نقطة، وتَمَكن فريق "إكسيونا ساينز إكس إي" من الوصول رابعًا بنفس الرصيد من النقاط (16 نقطة).
وشاركت الفِرَق الأربعة الأخرى غير المتأهلة للسباق النهائي في سباق النقاط، والذي حسمه ثنائي فريق "أندريتي التوكيلات إكستريم إي": البريطانية كاتي مانينغز والسويدي تيمي هانسن.
وحل ثنائي فريق "ليجاسي موتور كلوب": الأمريكي ترافيس بسترانا وغراي ليدبيتر في المركز الثاني، وجاء فريق "جنسن باتون" "JBXE" في المركز الثالث، والذي تقوده: السعودية دانيا عقيل والنرويجي أندرياس باكرود.
ولم يتمكن فريق "صن ميني ميل" من إكمال السباق؛ لظروف أعطال في المركبة.
وتُستكمل غدًا الأحد الجولة الثانية لجائزة "ديزرت إكس بري" بجولتين تأهيليتين عند الثامنة والنصف صباحًا، والثانية عشرة والربع مساءً، وستشهد مشاركة الأربعة الأوائل في ترتيب السباق النهائي الذي سيقام عند الرابعة والنصف عصرًا.
ويسبق ذلك سباق النقاط الذي سينطلق عند الرابعة و10 دقائق عصرًا، بمشاركة الفِرَق الأربعة الأخرى.
يُذكر أن سباق "ديزرت إكس بري"، يُعَد واحدًا من أهم الأحداث المتميزة في روزنامة سباقات "إكستريم إي"؛ باعتباره السباق الوحيد الذي ينظم وسط الكثبان والتضاريس الرملية، بالإضافة إلى توافقه مع الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.