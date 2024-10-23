يتبقى فقط التفاصيل النهائية.. "الاتحاد" يفاوض مدافعه "لويز فيليبي" على فسخ العقد

بدأت إدارة نادي الاتحاد مفاوضاتها لفسخ عقد المدافع لويز فيليبي.
وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني "ماتيو موريتو" على حسابه الشخصي عبر منصة إكس؛ فإن مسؤولي الاتحاد واللاعب في محادثات بشأن التفاصيل النهائية لفسخ العقد بين الطرفين؛ على أن يكون الإعلان الرسمي في الأيام القادمة.
ولم يقدم اللاعب الأداءَ المأمول منه منذ انتقاله إلى الاتحاد في صيف 2023 من نادي ريال بيتيس الإسباني مقابل مبلغ يقدر بـ23 مليون يورو.
وفي نفس السياق ذاته وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" على قناة "SSC"؛ فإن اللاعب يعيش أيامًا صعبة؛ بسبب عدم مشاركته مع الفريق، ويبدو غاضبًا ويرغب في التصعيد القانوني على النادي.
وأشارت تقارير إسبانية أخرى إلى أن وضع فيليبي أصبح معقدًا بالنادي السعودي، والمدافع أبدى رغبته بالعودة إلى ناديه السابق ريال بيتيس.
وينتهي عقد قلب الدفاع البالغ من العمر 27 عامًا، في يونيو 2026، وكان قد شارك ناديه السعودي هذا الموسم في مباراة واحدة فقط؛ بينما خاض معه 28 مباراة رسمية.
ويستعد الاتحاد بقيادة الفرنسي لوران بلان غدًا الخميس لمواجهة نظيره الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.