بطولة آسيا 2023.. إحصائيات وأرقام من دور المجموعات

تم تسجيل إجمالي 87 هدفًا في 36 مباراة خلال دور المجموعات على مدار 14 يومًا في النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا، بمتوسط 2.4 هدف في المباراة الواحدة. وقد شهدت الجولة الأولى أكبر عدد من الأهداف بمجموع 37 هدفًا، وكان فوز الأردن 4- 0 على ماليزيا في المباراة الافتتاحية هو أكبر هامش فوز حتى الآن.