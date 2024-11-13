تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي "نيمار" مع الهلال .. تعرف عليها

وكانت إصابة نيمار الأخيرة مع الهلال، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، قد تسببت في زيادة التكهنات بأن فترة وجوده في السعودية قد تنتهي وقد يبحث عن وجهة جديدة.