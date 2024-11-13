تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي "نيمار" مع الهلال .. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع الهلال خلال الفترة المقبلة.
وكانت إصابة نيمار الأخيرة مع الهلال، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، قد تسببت في زيادة التكهنات بأن فترة وجوده في السعودية قد تنتهي وقد يبحث عن وجهة جديدة.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي "ريكاردينهو مارتينيز" فإن إدارة الهلال ترغب في مشاركة نيمار في كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.
وشدد الصحفي الذي يعمل في "TNT Sport" على أن ادارة الهلال واللاعب البرازيلي ليس لديهما أي نية لإنهاء العقد مبكرًا في يناير، ما يعني أن نيمار مستمر بالدوري السعودي حتى نهاية عقده.
وكان مسؤولو نادي سانتوس البرازيلي قد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع البرازيلي لاعب الهلال خلال العام المقبل، قبل أن تؤكد الأخبار أن المفاوضات متوقفة، بسبب راتب اللاعب المرتفع.
ووقع الهلال مع نيمار (32 عامًا) خلال صيف عام 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 90 مليون يورو.