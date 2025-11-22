في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن.. قمة مثيرة بين النصر والخليج والتعاون في مواجهة نيوم

يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.

يدخل النصر المباراة وهو متصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، في حين يأتي الخليج في المركز السادس برصيد 14 نقطة.