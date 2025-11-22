في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن.. قمة مثيرة بين النصر والخليج والتعاون في مواجهة نيوم

تختتم غدًا الأحد مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران.
يدخل الأخدود المواجهة وهو في المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بينما يشارك الشباب وهو يمتلك 7 نقاط ويأتي في المركز الـ14.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.
يدخل النصر المباراة وهو متصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، في حين يأتي الخليج في المركز السادس برصيد 14 نقطة.
تنطلق المباراة بين التعاون ونيوم غدًا في تمام الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، في حين يقع نيوم في المركز الثامن ويمتلك 13 نقطة.