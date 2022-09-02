"المنشطات" تراقب مباراة الطائي والعدالة

تراقب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مباراة الطائي وضيفه العدالة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.