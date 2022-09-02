"المنشطات" تراقب مباراة الطائي والعدالة

تراقب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مباراة الطائي وضيفه العدالة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: يوجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الطائي والعدالة؛ حيث تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".
علماً بأن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.
ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كل اللاعبين معرضون للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.